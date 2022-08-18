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В Караколе прошел футбольный турнир среди сотрудников пенитенциарной сферы

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- Айжан Мамбеталиева
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В честь Дня работника уголовно-исполнительной системы КР в учреждении №23 в Караколе провели турнир среди любителей мини футбола. Участвовали 54 игрока, разбитых на 5 команд.

В итоге 1-е место заняла команда из колонии №1. Второе место у дружины из СИЗО Нарына. 3-е место досталось работникам дневной смены учреждения №23. Всех их поощрили спортивными дипломами и грамотами.

Также был награжден в номинации "Лучший игрок" сержант Кубанычбек уулу Калыбек. "Лучшим нападающим" стал сержант Арслан Абдрахманов, ну, а "Лучшим вратарем" признали капитана в/с Эрнист уулу Эрлана.


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URL: https://www.vb.kg/421582
Теги:
ГСИН, Иссык-Кульская область, спорт, футбол
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