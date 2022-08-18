Уволенных Бейшеналиевым сотрудников Минздрава суд восстановил в должности

Первомайский районный суд Бишкека постановил восстановить в должности уволенных Алымкадыром Бейшеналиевым сотрудников Министерства здравоохранения. Об этом сообщает в пресс-служба суда.

Уточняется, что решением Первомайского районного суда города Бишкека от 10 августа 2022 года исковое заявление Азамата Жумакеева, Айнуры Акматовой и Гульмиры Ибраевой. к Министерству здравоохранения о признании приказов незаконными, восстановлении на прежней занимаемой должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и расходы по оплате услуг представителя, удовлетворено.

Признаны приказы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 27 мая 2022 года за №126, 127, 128, незаконными.

Азамат Жумакеев восстановлен в должности заведующего юридическим отделом Министерства здравоохранения.

Айнура Акматова восстановлена в должности заведующего отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения.

Гульмира Ибраева восстановлена в должности заведующего отделом делопроизводства и организационной работы Министерства здравоохранения.

Также взыскана с Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в пользу истцов заработная плата за время вынужденного прогула.

Решение пока не вступило в законную силу - у временно отстраненного от должности главы Минздрава есть около 20 дней для обжалования решения.