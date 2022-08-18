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На пляжах Иссык-Куля хотят запретить парилки, кафе и стирать белье

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- Канат Кожоев
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Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина "О внесении изменений в Правила застройки, благоустройства, технической эксплуатации и содержания объектов курортно-рекреационной территории Иссык-Кульской области".

Согласно документу, целью и задачей данного проекта постановления кабинета министров КР является исполнение указа президента КР "Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным сезонам" в соответствии с требованиями Закона КР "О нормативных правовых актах КР".

В законопроекте говорится, что Правила будут дополнены новым пунктом:

В 100 метровой зоне от уреза воды озера Иссык-Куль по всем парко-пляжным зонам предусмотреть спасательные вышки, раздевалки, мусорные урны, благоустроенные скамьи и ночное освещение.

На территории пляжной зоны запрещается:

  1. проживание людей;
  2. размещение складских помещений, точек торговли, общественного питания, бань и саун;
  3. возведение парной на воде;
  4. стирка белья, выгул и купание животных;
  5. выход трубопроводов канализации;
  6. спуск воды из бассейнов для купания.


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URL: https://www.vb.kg/421586
Теги:
законопроект, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль
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