Делегация из Турции прибыла в Ош для обмена опытом в сфере водоснабжения

Согласно приглашению мэра города Ош Алмаза Мамбетова делегация города-побратима Маниса Турецкой Республики прибыла в город Ош с целью обмена опытом в сфере водоснабжения, сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В рамках встречи с делегацией мэр города Ош Алмаз Мамбетов отметил, что город Ош всегда готов развивать двусторонние связи с городами-побратимами, подчеркнув тесную историческую взаимосвязь с муниципалитетами Тюркоязычных стран.

Представитель делегации заместитель генерального директора предприятия по водоснабжению города Маниса Гокхан Чевик рассказал, что делегация уже успела посетить ряд городских предприятий по водоснабжению, дать свои предложения. А также была подчеркнута необходимость развивать двустороннее сотрудничество по многим перспективным сферам.

Напомним, что в июне текущего года в городе Маниса подписана программа развития сотрудничества между городами Ош и Маниса, которая предусматривает комплексный обмен опытом в сфере решения городских проблем.