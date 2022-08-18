Погода
$ 82.11 - 83.11
€ 84.55 - 85.55

Мировые цены на нефть показывают слабый рост

326  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мировые цены на нефть слабо растут на фоне разных факторов. Это показывают данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11:20 (время Нур-Султана) цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически растет на 0,13 процента, до 93,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – также на 0,1 процента, до 88,2 доллара, – говорится в сообщении 1prime.ru.

Рынки реагируют на ряд факторов. Так, с одной стороны, на стоимость "черного золота" влияют данные о падении запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами – на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей.

С другой стороны, влияние оказывает протокол ФРС США. Часть участников заседания пришли к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок.

При этом еще одна часть считает, что когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы обеспечить инфляции путь к уровню в 2 процента.

На рынках усилились опасения о возникновении рецессии экономики. Она может снизить спрос на нефть.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421591
Теги:
нефть, цены
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  