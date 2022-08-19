Что нам стоит стадион построить

На прошлой неделе СМИ опубликовали сообщения о намечающемся в скором времени строительстве современного вместительного стадиона. Была также напечатана фотография макета будущей главной спортивной арены республики. Но вместо радости эта информация вызвала лишь вопросы.

Стадион, по словам некоторых архитекторов, к которым мы обращались с просьбой высказать мнение о проекте, будет не очень близок к мировым стандартам. К примеру, огромный единый вход на трибуны занимает очень большую территорию, нелепо выглядит крыша, и вообще будущая спортивная арена чем–то напоминает английский стадион образца 50–60–х годов прошлого века. Некоторые из архитекторов, кстати, утверждали, что проект лишен национального строительного колорита. Можно было бы, по их мнению, разработать идею кыргызской юрты. Такой стадион выглядел бы оригинально, компактно. Откуда появился довольно странный проект - непонятно, бишкекские зодчие даже не знают автора этого творения.

Но главная проблема, на наш взгляд, в другом: стадион будет возведен не за Южной магистралью, как ранее многократно сообщалось, а в селе Орок Сокулукского района. Да, село находится рядом с Бишкеком, ехать до него минут 10–15, но дорога до Орока узкая, а где новую прокладывать - неизвестно. К тому же до села бегают только бусики, а если на футбольный матч приедут 20 тысяч зрителей, как они будут домой возвращаться? Неужели мэрии придется снимать с маршрутов большие автобусы, ведь новый вместительный транспорт городские власти только обещают закупить. Напомним нашим чиновникам, что при строительстве стадионов сначала решаются транспортные вопросы - прокладываются автотрассы, новые ветки метро и электричек, - а у нас первостепенные задачи оставляют на потом.

К большому сожалению, пресс–службы администрации президента, правительства, Бишкекской мэрии ни словом не обмолвились о причине переноса места строительства кыргызских Лужников. Может, власти решили построить за Южной магистралью еще один микрорайон из элиток?

Странно, но власти молчат и о судьбе нынешней главной спортивной арены - стадионе имени Долена Омурзакова. Он останется или будет снесен? Вообще– то старый добрый "Спартак" является архитектурным памятником. А рядом стоящее здание департамента спорта было возведено в 50–х годах. Не будет его - Бишкек потеряет свою оригинальность. Да и второй стадион столице не помешает, все–таки город с миллионом населения.

Есть еще варианты, где можно построить спортарену. В Бишкеке уже 30 лет рушится стадион "Сельмашевец". Он был продан за бесценок и в обход всех законов руководством завода сельхозмашиностроения имени Фрунзе. Сейчас стадион представляет жалкое зрелище. А что если вернуть его народу, восстановить справедливость? Кстати, "Сельмашевец" находится в окружении пустующих цехов почившего в бозе промышленного предприятия, значит, найдется место для большого стадиона. То есть снести, несмотря на затраты, почти разрушенный "Сельмашевец" и прихватить территорию бывшего завода.

Президент Садыр Жапаров намерен уже в этом месяце заложить капсулу под строительство нового стадиона. Очевидно, поэтому чиновники приняли скоропалительное решение о возведении нашей Мараканы в селе Орок. Но зачем торопиться, когда вокруг столько вариантов?

кстати

Под стадион уйдет 20 гектаров фермерских наделов. Следовательно, энное количество крестьян останется без своих земель. Наверно, им будут выделены другие участки - надеемся, пригодные к возделыванию сельхозкультур.