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В Германии нашли способ отапливать дом при помощи туалетной бумаги

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Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества - так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. О том, как он намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги и чего он ждет через несколько месяцев, мужчина рассказал РИА Новости.

"Я живу в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому ещё прошлой зимой я начал пробовать дополнительно обогревать его при помощи самодельной горелки", - рассказал собеседник агентства. По его словам, он засунул целый рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.

"В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время ещё держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз", - сказал мужчина.

Он уточнил, что для экономии он намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.

Он признает, что способ не самый безопасный: за пламенем нужен глаз да глаз. "Да, это, по сути, открытое пламя в закрытом помещении, но зато хорошая альтернатива классическому отоплению", - уверен немец.

К предстоящей зиме он купил 120 литров спирта за 300 евро, подсчитав, что этого хватит как раз на 3 зимних месяца. Также он подготовил большое количество пустых консервных банок. Согласно его подсчетам, одно такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса, при использовании трех таких горелок одновременно в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, он использует бирдекель - подставку под пивные кружки.

Дирк не исключает, что на фоне энергетического коллапса ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил обезопасить себя и соорудить электрогенератор.

"Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук, и даже подключить холодильник", - рассказывает он. Устройство снабжено компрессором, работает на бензине и при этом очень тихо. Его хватит и для соседей, уверен мужчина.

Ещё одной важной частью подготовки Дирка к грядущей непростой зиме стала закупка продуктов впрок. "Я заполнил свой подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой, потому что хорошо помню времена пандемии", - пояснил собеседник, добавив, что ситуация может быть хуже, чем во время локдауна.

"Даже если я ошибаюсь и все будет спокойно, то я просто использую эти продукты позже", - заключил немец.


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URL: https://www.vb.kg/421597
Теги:
Германия, отопление
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