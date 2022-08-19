Александра Керна о различиях, сходстве и развитии пробации Латвии и КР

УНП ООН в рамках проекта "Пробационный надзор осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности" начали проводить тренинги по "Принципам эффективной работы с клиентом пробации". Международный координатор проекта Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике Айищах Юлиани и международный эксперт УНП ООН, ведущий эксперт государственной службы пробации Латвии Александра Керна рассказали VB.KG от чего зависит успешная работа с клиентами Департамента пробации.

По словам Айищах Юлиани, данный проект создается в отношении тех договоренностей, которые до этого пробационная служба поднимала по отношению осужденных за экстремизм. Главный из них: какие мероприятия нужно проводить в этом случае?

"Для этого нужны специализированные мероприятия религиозного характера, чтобы убедиться, что клиент идет не только в рамках проверки "пришел или не пришел". Здесь важна работа по интеграции таких клиентов в общество. Нужно отходить от формальных проверок "присутствовал-не присутствовал". В целом сам проект сфокусирован на двух разных результатах. Первый направлен на законодательную базу. Второй – на усиления потенциала задействованных в проекте госорганов: служба пробации, милиция, а также сообщество, в которое мы интегрируем клиентов", - подчеркнула эксперт.

Международный координатор проекта Программного офиса УНП ООН в КР отметила, что в Кыргызстане пробационная служба пока молодая организация, но уже показала немало достижений. "Эти достижения движутся динамично, особенно те, что касаются интеграционной пробационной системы. А для этого требуется много времени. Существует необходимость уточнения внутри Департамента пробации, в чем его задача: просто делать мониторинг или все-таки успешно интегрировать клиентов в общество? Ведь это несколько разных пробационных сотрудников, которые выполняют разные функции при контакте с клиентами. Но, прежде чем разработать такие "точечные" вмешательства, мы закладываем базовые навыки в сотрудников этой службы", - добавила Юлиани.

При этом у экспертов, приехавших в КР для обмена опытом в сфере пробации, впечатления от ее развития и потенциала сотрудников в нашей республике максимально положительные.

По словам Александры Керна, в нашей республике она впервые, но рада быть здесь и познакомиться с работой службы пробации.

"Моя миссия заключается в том, чтобы я должна на основе своего опыта и знаний подготовить рекомендации для развития в различных сферах пробации и ее законодательства, сотрудничества клиентов с сотрудниками этой службы, и доказать, что система работает, оставляя позитивный эффект в других странах. Хочется отметить, что орган пробации в Кыргызстане за первые свои три года сделал очень многое. Он обосновал систему, работает Департамент пробации, произошла отработка НПА, установлено законодательство, клиенты пробации имеют возможность обратиться в службу в различных регионах. Делаются большие шаги и в сфере материального развития, планируется ввести электронный мониторинг", - сказала она.

Однако по мнению эксперта, пробация не только контроль над клиентом.

"Хотя контроль, к слову, происходит весьма эффективно. Но здесь важно и содержание работы в сфере социального развития клиента, в сфере использования методов для изменения мышления. При этом сама главная задача пробации – снизить рецидивизм, работая с мотивированием клиента изменить свое поведение. Эти методы очень важные. В этой сфере нужно развитие навыков сотрудников, внедрение методов, которые должны определить интеграцию клиента в общество. Тренинг идет пять дней. Очень радует позитивное отношение сотрудников и их желание получать новые знания. На тренинге мы повышаем методы использования сотрудниками различных методов работы с клиентами. Самое большое желание, чтобы все знания, которые они получат, были нужными и использовались в дальнейшей работе в КР. А для этого моя задача мотивировать сотрудников и показать им, что методы работают. Тем более, что участники тренинга – социальные работники, психологи и теологи пробации из различных регионов Кыргызстана", - подчеркнула Керна.

Эксперт поделился опытом Латвии в сфере пробации и ее различий с Кыргызстаном. Там эта система организована еще в 2004 году, ей октябре исполнится 19 лет.

"Мы начинали работать, как абсолютно независимый орган и брали в основу своего сотрудничества опыт европейских и других стран мира, с удачным опытом в этой сфере. Все эти методы основаны на исследованиях. А вот в законодательной сфере Латвия и КР схожи по заданиям, которые одинаково должны исполняться в КР и у нас. Однако Латвия, в отличие от КР, имеет внутренние нормативные акты, в которых детально определены задания сотрудников пробации, как они должны выстраивать свою работу. В КР внутреннее законодательство и инструкции, которые использует служба пробации, на данный момент требуют доработки. С другой стороны, у нас разница в 16 лет работы, но я вижу, что здесь пробация активно развивается. В целом эта сфере, где совершенствование – постоянный процесс. Даже в Латвии она продолжает развитие. Люди меняются, законодательство меняется, и пробация должна адаптироваться под изменение жизни и поведение наших клиентов", - заключила Александра Керна.

Уточним, что Александра Керна ведущий эксперт в области пробации Латвии, работающий в этой сфере с 2005 года. Она принимала участие в развитие органов пробации, подготовкой новых сотрудников, имела опыт в подготовке законодательства в различных сферах пробации, занималась мониторингом качества в отделениях пробации.