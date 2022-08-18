Судья Ленинского района отпустил парня, жестоко избившего капитана милиции

В Бишкеке вчера, 17 августа 2022 года, средь бела дня гражданин Казахстана Арман Кадыров жестоко избил оперуполномоченного ГОМ-2 УВД Ленинского района, капитана милиции А. Алымкулова. Согласно справке Нацгоспиталя, пострадавший получил закрытый перелом костей носа, ушиб и гематомы пароорбитальной области справа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Соответствующие документы редакции vb.kg предоставила адвокат пострадавшего Жылдыз Тейишова.

Сотрудник милиции, по ее словам, пытался помешать хулиганским действиям Кадырова в отношении неизвестной женщины.

Далее, как полагается, подозреваемого в избиении Кадырова водворяют в ИВС и предъявляют обвинение в "Хулиганстве" и "Сопротивлении представителям власти". После его доставляют к следственному судье Ленинского райсуда Т. Маматову, который отпускает задержанного под домашний арест.

"Разумеется, мы обжалуем это решение в горсуде. Как можно отпускать после такого жестокого избиения под домашний арест?! Да, конечно потом нам скажут, что домашний арест – это такая же мера пресечения и все такое, но мы же прекрасно знаем, что к чему. Он же гражданин Казахстана и в любое время может покинуть страну. Поэтому мы считаем это решение незаконным. Кроме горсуда мы намерены подать жалобу и на самого судью, так как считаем, что он проявил здесь либо некомпетентность, либо заинтересованность", - сказала Тейишова.