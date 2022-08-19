Приближается осенний марафон сердечно-сосудистых катастроф

Инфаркты и инсульты - это следствие, а толчком к таким осложнениям служит, казалось бы, банальная, как еще многие считают, гипертония. Как уберечь свои сердце, мозг, сосуды от возможных катастроф при смене времен года? Почему именно в период межсезонья происходят резкие изменения в сосудах сердца и мозга человека? Чем опасна эта, на первый взгляд, безобидная артериальная гипертония? На эти и другие вопросы в интервью vb.kg ответил Евгений Амелин, кардиолог-терапевт медицинского центра "ЮРФА".

- Для начала давайте определимся, что это за болезнь - артериальная гипертензия?

- Артериальной гипертензией называется стабильное повышение артериального давления выше 140/90 мм ртутного столба. Болезнь опасна тем, что у многих она протекает бессимптомно, но при этом является ведущим фактором риска развития всех сердечно-сосудистых заболеваний, включая такие серьезные, как инфаркт и инсульт.

Очень часто ко мне на прием приходят люди, которые впервые узнают о том, что у них высокое давление, приходится очень дотошно объяснять, что гипертония – это не просто повышение давления, она может быть причиной других заболеваний. В таком случае мы говорим о вторичной артериальной гипертензии, особенно у молодых, когда есть заболевания почек, надпочечников, сосудов почек или щитовидной железы, следствием которых является повышение давления. Если мы убираем причину, то оно нормализуется. Согласно международным клиническим рекомендациям, диагноз "гипертоническая болезнь" выставляется после полного обследования пациента.

- Каким образом смена времен года влияет на наш организм и, в частности на наше давление? Осень уже на пороге.

- Именно в межсезонье, в частности, в начале осени, увеличивается частота гипертонических кризов и приступов стенокардии, что напрямую связано со значительными изменениями в окружающей среде - укороченный световой день, перепады атмосферного давления, обилие дней с холодной ветреной погодой, дожди. Все эти факторы, несомненно, приводят к обострению хронических сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же осенняя погода не располагает к ежедневным прогулкам на свежем воздухе. Горожане, особенно немолодые, начинают меньше двигаться, что тоже негативно влияет на их сердечно-сосудистую систему.

Поэтому в межсезонье крайне важно тщательно контролировать свое артериальное давление, не пропускать прием предписанных лекарственных препаратов и не прекращать двигаться. Гулять на свежем воздухе в любую погоду - не менее 30 минут в комфортном для себя темпе. Эта нагрузка как раз и необходима для правильного функционирования вашего сердца.

- Нередко приходится слышать: у меня это "рабочее" давление, дескать, все нормально, хотя оно далеко от упомянутого вами показателя 140/ 90. Почему такое случается?

- Нужно забыть про "рабочее" или, как еще говорят "старческое" давление. Давление бывает нормальным или нет. Другого не дано. Критерием установления диагноза артериальной гипертензии остается уровень давления более 140/90 мм рт. ст. А что касается "старческого" давления, то конкретно в моей практике есть 29-30-летние пациенты, которые уходят с диагнозом "гипертоническая болезнь", потому что других причин для повышения давления у них нет. Возможно, сказываются экология, наследственность или какая-либо другая предрасположенность, но факт остается фактом, гипертония очень помолодела.

- Гипертония каким-то образом дает о себе знать? Что должно насторожить человека?

- К врачу нужно обратиться уже в том случае, если вы испытываете частые головные боли, шум и заложенность в ушах, ощущение тяжелой головы, ватных ног, носовые кровотечения, периодические головные боли в сочетании с тошнотой. Всё это может быть признаками повышения давления. К сожалению, многие пациенты никак не ощущают гипертонию, поэтому рекомендую замерять его, хотя бы эпизодически. Знать своё давление нужно так же хорошо, как свой рост, вес и банковский счёт.

Кстати, профилактике гипертензии посвящено немало аккордных дат: это и Всемирный день сердца, и День борьбы с гипертонией, которые освещаются в СМИ, в социальных сетях. Однако многие люди до сих пор остаются безучастными к такого рода информационно-образовательным кампаниям, а зря. Как говорят, знаешь – значит, защищен.

- Как часто надо замерять давление?

- Замерять его надо, если есть такие симптомы, как головная боль, боль в ушах, мелькание точек перед глазами. Это и есть повод проверить давление. Здоровым людям до 30 лет рекомендую хотя бы два раза в год делать контрольный замер. Тем, кто старше 30 и 40 лет, то в этом возрасте давление стоит замерять уже ежемесячно, если не еженедельно.

- Можно ли решить проблему гипертонии самостоятельно?

- Ни в коем случае. Гипертоническая болезнь – это многогранное состояние и препараты для её лечения разнообразны. Терапию должен подбирать исключительно врач на основании показателей состояния здоровья конкретно взятого пациента, с индивидуальным подходом в лечении.

-Что касается образа жизни, питания, то что порекомендуете?

- Большинство факторов риска артериальной гипертонии человек может предупредить сам. Надо лишь изменить образ жизни. Это - один из краеугольных камней лечения артериальной гипертензии. У многих пациентов с начальной формой болезни одного этого оказывается достаточным для долговременной нормализации давления. Поэтому надо снизить в своем меню количество жирной пищи, сделать уклон на постную говядину, домашнюю птицу без кожи, рыбу, овощи, фрукты, орехи. Особенно это касается тех, у кого уже есть ожирение по абдоминальному типу (жир в основном откладывается на животе). Есть недосоленную пищу, употреблять ее не больше щепотки

и ограничивать потребление жидкости. Когда говорят, что в жаркую погоду или в период вирусных инфекций надо пить много жидкости, это не касается людей, страдающих гипертонией. Разумеется, не пить алкоголь, особенно крепкий, или снизить его потребление до минимума, отказаться от сигарет. И, конечно, дать своим мышцам хоть какую-нибудь физическую нагрузку: бегать, плавать, больше ходить, поддерживать нормальный вес. Все это на самом деле может продлить жизнь.

- Каковы основные причины развития гипертонии?

- Гипертония сама по себе является фактором риска для других заболеваний. К факторам же, которые приводят к гипертонии, относятся: повышение уровня мочевой кислоты в крови, чрезмерное потребление поваренной соли, наследственная предрасположенность. В нашем веке уже делают генетические анализы на предрасположенность к гипертонии.

- А стрессы, жаркая погода сказываются на давлении?

- Есть такие физиологические ситуации, как интенсивные физические нагрузки, жаркая погода, сильные переживания. Если замерить давление человеку в данных случаях, оно часто бывает завышенным, 140-150 мм ртутного столба. Но у здорового человека оно затем быстро приходит в норму. Что же касается людей с повышенным давлением, то стрессовые ситуации на работе, дома, склад характера - всё это может привести к частым случаям гипертонии и к худшему её контролю.

- Обязательно ли иметь в домашней аптечке прибор для измерения артериального давления?

- После 30 лет в доме обязательно должен быть тонометр, пульсоксиметр и, по возможности, глюкометр для измерения сахара в крови.