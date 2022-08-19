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Акылбек Жапаров заявил о необходимости увеличения доли безналичных расчетов

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- Канат Кожоев
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Необходимо создать инфраструктуру для существенного увеличения доли безналичных расчетов. Об этом сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе совещания в столичной мэрии по вопросам развития города Бишкек.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы реализации проекта "Умный город Бишкек".

Глава кабмина подчеркнул важность внедрения инновационных технологий в целях обеспечения эффективного управления городом, включающих решение транспортных, жилищно-коммунальных и других вопросов.

Кроме того, Акылбек Жапаров вместе с мэром столицы Эмильбеком Абдыкадыровым проинспектировали ход строительства школы в жилом массиве "Алтын-Ордо", пристройки и функционирующего здания школы №20, а также ход ремонтных работ в школе № 10.

Председатель кабмина поручил качественно и в срок завершить ремонтно-строительные работы в учебных заведениях.

Школа в жилмассиве "Алтын-Ордо" рассчитана на 480 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость - 210 миллионов 251,8 тысячи сомов.

Дополнительный учебный корпус школы № 20 рассчитан на 500 ученических мест. Корпус спроектирован со спортивными площадками (футбол, волейбол, баскетбол, воркаут). Сметная стоимость 346 миллионов 977,8 тысяч сомов.

Сметная стоимость капитального ремонта школы №10, рассчитанной на 640 ученических мест, составляет 83 миллиона 299,6 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/421609
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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