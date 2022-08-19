Марат Иманкулов принимает участие во встрече секретарей совбезов ШОС

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов принимает участие в 17-ой встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в городе Ташкенте (Республика Узбекистан).

Вместе с этим Марат Иманкулов провел двусторонние встречи с Секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, секретарем совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамыном Энхбаяром.

В ходе встреч рассматривались вопросы противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Кроме того обсуждены вопросы поиска путей решения проблем в области обеспечения безопасности на пространстве ШОС.