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Марат Иманкулов принимает участие во встрече секретарей совбезов ШОС

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- Канат Кожоев
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Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов принимает участие в 17-ой встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в городе Ташкенте (Республика Узбекистан).

Вместе с этим Марат Иманкулов провел двусторонние встречи с Секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, секретарем совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамыном Энхбаяром.

В ходе встреч рассматривались вопросы противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Кроме того обсуждены вопросы поиска путей решения проблем в области обеспечения безопасности на пространстве ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/421611
Теги:
ШОС, Кыргызстан, совбез, Марат Иманкулов
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