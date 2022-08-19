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Министерство обороны дало пояснения по поводу гибели военнослужащего

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- Асия Канаева
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Министерство обороны Кыргызской Республики дало пояснения о происшествии в Военном институте Вооруженных Сил КР.

По данным Управления информационного обеспечения МО КР, 18 августа 2022 года приблизительно в 22 часа 10 минут военнослужащий срочной службы батальона обеспечения учебного процесса Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики рядовой С.С.Ч., 2003 года рождения, призванный Каракольским ОГВК, находясь в карауле, произвел самостоятельный выстрел. От полученного ранения он скончался на месте.

Назначено служебное расследование. По факту случившегося Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит проверку.


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URL: https://www.vb.kg/421616
Теги:
Министерство обороны, Вооруженные силы
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