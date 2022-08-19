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На Иссык-Куле задержан член ОПГ. Он демонтировал ларек на городском пляже

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- Асия Канаева
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На Иссык-Куле за повреждение чужого имущества задержан член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

18 августа следственной службой ОВД Иссык-Кульского района за повреждение чужого имущества предъявлено обвинение 26-летнему жителю Чолпон-Ата Ы.Б., который состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Ранее в ОВД Иссык-Кульского района с заявлением обратилась жительница Чолпон-Аты. Женщина рассказала, что неизвестный без ее ведома демонтировал железный ларек на городском пляже. В ходе демонтажа была сломана его нижняя часть. Тем самым заявительнице причинен материальный ущерб в размере 20 тысяч сомов.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и возбуждено уголовное дело по статье 216 ("Уничтожение или повреждение чужого имущества") УК. Оперативниками ОУР районной милиции подозреваемый в совершении данного преступления установлен. Его доставили в следственную службу.

В рамках возбужденного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/421617
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, ОПГ
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