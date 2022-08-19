В Бишкеке начались рейды по выявлению тех,кто не оплатил налог на транспорт

Столичный муниципалитет сообщает, что в Ленинском районе начались рейды по выявлению тех, кто не оплатил налог на транспорт.

Муниципальная администрация совместно с сотрудниками Управления государственной налоговой службы Ленинского района, Управления патрульной службы милиции города Бишкек провели рейдовые мероприятия по уплате налога на транспорт на прилегающей территории ТРК "Ош базары".

В результате проведенного рейда по налогу на транспорт были составлены 8 протоколов по 1000 сомов, одна автомашина была отправлена на штрафстоянку, составлено 69 актов на водителей такси, которые работали без патента.

Рейды проводятся не только в целях выявления неплательщиков налогов, но и проведения разъяснительной работы среди населения. В мэрии напоминают, что гражданам необходимо провести оплату налога на транспорт до 1 сентября 2022 года.