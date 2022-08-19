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"Основная проблема для инвестора – низкий тариф на электроэнергию в КР"

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Ранее на Евразийском экономическом форуме одна из дискуссий была посвящена проблемам энергетики стран ЕАЭС, где был поднят вопрос об инвестициях в эту отрасль. О проблемах в привлечении инвестиций в этот важнейший сектор экономики Кыргызстана нашейму изданию рассказал директор по операционному управлению и развитию Института "Гидропроект", который входит в состав ПАО "Русгидро" (Россия), Тимофей Поздняков.

По словам нашего собеседника, их компания работает в области гидроэнергетики. А точнее, занимается проектированием гидроэлектростанций.

- Если мы говорим о Кыргызстане, то основная проблема для инвестора – низкий тариф на электроэнергию. На сегодняшний день нынешний тариф не позволяет обеспечить возврат инвестиций в плановые сроки и в плановом объеме, - пояснил Тимофей Поздняков.

Есть и другие препятствия на пути инвестора. И прежде всего – нестабильная политическая обстановка. Периодически меняются руководители государства, состав кабинета министров, министры энергетики.

Еще один немаловажный фактор для инвестора, это - прозрачные правила игры.

Должно быть четко выстроенное законодательство, чтобы не было двоякого мнения, чтобы всем были понятны правила игры, - продолжил собеседник и привел пример с законом о возобновляемых источниках электроэнергии. Кыргызстан только сейчас начал работать над законом "О возобновляемых источниках электроэнергии".

До этого закон о ВИЭ не работал, ни малых, ни крупных объектов выработки электроэнергии не введено в эксплуатацию. Еще одна проблема, о который мало говорится, – отсутствие межбанковского взаимодействия из-за того, что нет банковских гарантий для обеспечения выполнения контрактов.

Но проблемы инвестирования в энергетику, по мнению Тимофея Позднякова, одинаковые для всех стран Центральной Азии. К примеру, соседние страны нашли средства на проектирование электрических станций, но еще не нашли инвесторов, готовых профинансировать проекты.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь


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URL: https://www.vb.kg/421623
Теги:
тарифы, энергетика, Кыргызстан
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