"Борнмут", "Ноттингем Форест" и "Фулхэм" - аутсайдеры английской Премьер-лиги. С этим согласны все букмекерские конторы, список легальных вы найдёте на сайте Legalbet.tj. А cпортивно-аналитический портал FiveThirtyEight дал обоснование - суперкомпьютер оценил работу всех клубов лиги на трансферном рынке, их выступления в предыдущие сезоны, общую стоимость составов и эффективность атаки - главные кандидаты на понижение оказались теми же.

"Ноттингем Форест"

По мнению компьютерной программы, "лесники" вылетят по итогам года с вероятностью 45%. Стив Купер сенсационно вывел "Ноттингем" в АПЛ после неудачного старта прошлого сезона, но для борьбы за выживание одной тактической подготовки может быть недостаточно: у команды сильно обновился состав, и его общая стоимость почти не выросла (сейчас - 158 миллионов евро, предпоследняя в лиге).

Хотя предсказание FiveThirtyEight и котировки букмекеров всё равно можно оспорить: "Ноттингем" отличается от команд, которые вылетают из АПЛ из-за невозможности адаптироваться под новые условия. Этот феномен легко объяснить: доминантный стиль практически невозможно перенести в АПЛ из-за сумасшедшего уровня прессинга - здесь любая команда может заставить отказаться от владения и играть в непривычной манере). Играть вторым номером тоже не выйдет - уже из-за уровня атаки соперника (условный "Ливерпуль" вскрывает любой низкий оборонительный блок за первые 30 минут).

Купер ставит "Ноттингему" прагматичный футбол и всегда подстраивается под соперника. Практика показывает, что у таких команд больше шансов на сохранение прописки АПЛ. Тем более у "лесников" есть бонус - сверхмотивированный Джесси Лингард.

"Борнмут"

Чуть меньше вероятность вылета "Борнмута" - 44%. У Скотта Паркера вряд ли получится перенести владение и смелый прессинг в АПЛ - тут игроки совсем другого уровня, в большинстве клубов - на две головы круче, чем в "Борнмуте".

Отчасти из-за этого Паркер дважды подряд вылетал с "Фулхэмом" - там, где нужно проявить тактическую гибкость, нынешний тренер "Борнмута" проявлял догматизм. А стоимость состава в 140 миллионов евро как бы намекает, что шансов на сохранение прописки и правда немного.

"Фулхэм"

Летом "Фулхэм" подписал Лено ("Арсенал"), Мбабу ("Вольфсбург"), Палинью ("Спортинг"), Перейру ("МЮ") и Соломона ("Шахтёр"), но их вылет по итогам сезона всё равно оценивается в 41%. Главный "лифтёр" английского футбола третий раз за пять лет вернулся в АПЛ благодаря мощному перформансу в атаке, но в Премьер-лиге уровень защитников гораздо выше, а прессинг - интенсивнее.

Проблема та же - с огромной вероятностью агрессивная тактика не будет работать в элите, а главный тренер команды Марку Силва никогда не изменит своему стилю.