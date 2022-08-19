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Прошло первое заседание комитета по проведению Народного Курултая

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, состоялось первое заседание организационного комитета по проведению Первого Народного Курултая под председательством государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в мероприятии приняли участие члены организационного комитета: сотрудники администрации президента, полномочные представители президента в областях, мэры городов Бишкек и Ош, а также общественные деятели.

На заседании определены задачи на ближайшее время по проведению разъяснительных работ и встреч с населением, даны конкретные поручения технического характера в рамках организации Народного Курултая.

Суйунбек Касмамбетов отметил, что основной задачей организационного комитета является обеспечение чистого и открытого процесса выдвижения и избрания делегатов Народного Курултая. Государственный секретарь подчеркнул недопустимость какого-либо вмешательства со стороны государственных органов в избрание делегатов.

Напомним, что первый Народный Курултай пройдет в столице 25 ноября текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/421630
Теги:
курултай, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Суйунбек Касмамбетов
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