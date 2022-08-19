Задержан совладелец ОсОО "Умут и Ко" Журат Абдуллаев

ГКНБ Кыргызской Республики за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств был задержан совладелец ОсОО "Умут и Ко" гражданин КР А.Ж.Т., 1970 г.р.

В ходе проведенных санкционированных обысковых мероприятий по месту работы и жительства А.Ж.Т. обнаружена - специальная техника "БРДМ-2" (Бронированная разведывательно-дозорная машина) – 1 единица с боевым танковым пулеметом "Калашникова", калибра 7,62, а также большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств (граната Ф-1), гладкоствольного (нарезного) и травматического оружия, различного калибра запрещенных в обороте.

Следует отметить, что А.Ж.Т. постоянно в повседневной жизни использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к каким-либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению указанного вышеуказанныз вооружений.

В настоящее время, в рамках зарегистрированного досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР проводятся следственно-оперативные мероприятия с назначением соответствующих экспертиз.

Задержанный А.Ж.Т. доставлен в ГКНБ КР для проведения следственных мероприятий.

Изъятое вооружение:

- специальная техника "БРДМ-2" (Бронированная разведывательно-дозорная машина) – 1 единица;

- пулемет Калашникова танковый (боевой) – 1 единица, установленный на БРДМ;

- муляж ствола КПВТ – 1 единица;

- автомат АКСУ, серийный номер №93882625;

- нарезное ружье марки "Сайга", серийный номер №20890019 и 7 пустых магазина;

- автомат марки "Вепрь" серийный номер №НИ9595 и 12 пустых магазина;

- ружье марки "Сайга 12К", серийный номер А09486574 и 2 пустых магазина;

- пневматическое ружье "Hatsan" калибра 4,5;

- гладкоствольное ружье 12 калибра;

- ружье марки "Вепрь" №1276 ТО6458, с двумя пустыми магазинами;

- винтовка марки "Тигр", серийный номер ЛО7501281 с оптическим

прицелом 6х42 №00602314;

- ружье марки "Fabarm", серийный номер 9914596;

- граната Ф-1 (предположительно боевая);

- травматический пистолет марки "Форд" серии 17Р, серийный номер В1045780 с тремя магазинами;

- планшет марки "Sony" - 1 шт., ноутбук марки "HP" - 1 шт.;

- патроны калибра 7,62 – 196 шт.;

- патроны калибра 5,45 – 423 шт.;

- патроны калибра 45 (для травматического оружия) – 59 шт.;

- патроны калибра 5,45 (холостые) – 21 шт.;

- патроны 12 калибра (для гладкоствольного оружия) – 120 шт.;

- патроны для гладкоствольного ружья в количестве 28 шт.;

- два мешка с пустыми гильзами 12 калибра;

- два магазина для патронов 12 калибра;

- 1 пластиковый пакет с пустыми гильзами 12 калибра;

- 91 патрон 12 калибра для гладкоствольного ружья;

- патроны 9мм – 150 шт.;

- цинк с патронами: калибра 7,62х54 – 3 шт., 7,62х34 – 19 шт.; 9 мм. – 12 шт., 9х19 – 7 коробок в количестве 1120 шт;

- дробь – 3 упаковки;

- две металлические пластины (предварительно от бронежилета);

- паста оружейная 1 шт.;

- кобура для табельного оружия – 1 шт.;

- маска военная цвета хаки – 1 шт.;

- разгрузка – 2 шт. и камуфляж – 2 шт.;

- бронежилет – 1 шт. и маскировочный костюм;

- пламегаситель 2 шт.;

- каска – 1 шт.;

- кастет – 1 шт.;

- рация марки "GloFeng" - 1 шт.;