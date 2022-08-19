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Кыргызстанские бизнесмены увеличили продажи на Wildberries

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- Назгуль Абдыразакова
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Предприниматели Кыргызстана и других зарубежных стран увеличили продажи на Wildberries на 441%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, в первом полугодии 2022 года представители зарубежного бизнеса из Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана нарастили продажи продукции через Wildberries на 441% год к году до 5,1 миллиард рублей. Их доходы наиболее существенно выросли в сегменте социально значимой продукции: продуктов питания (рост продаж в 58 раз год к году), товаров для здоровья (в 28 раз), средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и антисептиков) (в 10 раз), канцелярских товаров (в 9 раз) и игрушек (в 9 раз).

Среди наиболее востребованной продукции из Белоруссии – тушь для ресниц, нижнее белье и обои. Из всех товаров, произведенных в Казахстане, больше всего в штуках на Wildberries приобрели чая, конфет и косметического мыла. Популярные товары из Армении – овощные консервы, варенья и сухофрукты, из Кыргызстана покупатели чаще всего заказывают блузки, пижамы и корм для животных, а из Узбекистана – футболки, платья и лонгсливы.


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URL: https://www.vb.kg/421634
Теги:
бизнес, Россия, Кыргызстан
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