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На Иссык-Куле проходит пеший марш людей с инвалидностью

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- Айжан Мамбеталиева
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На Иссык-Куле стартовал пеший марш людей с инвалидностью под лозунгом "Ничего для нас без нас!". Вчера, 19 августа, в Чолпон-Ате состоялось открытие пешего марша людей с инвалидностью, который продлится до 24 августа по маршруту Чолпон-Ата - Каракол (протяженность 135 километров). В первый день участники преодолели 25 километров.

Целью данного марша является снижение стереотипов и стигм в отношении людей с инвалидностью, а также продвижение и защита прав людей с инвалидностью в Кыргызстане.

В рамках программы пешего марша, также будут проходить встречи с местными работниками акимиатов − государственных и областных структур, оказывающие социальные услуги для местного населения. Для работников будут проведены тренинги по пониманию инвалидности, целью которых является правильное отношение к гражданам с инвалидностью, а также улучшение качества предоставляемых услуг.

Количество людей, участвующих на марше – 21 человек, 11 мужчин и 10 женщин с инвалидностью, представляющих пять регионов Кыргызстана.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции в Кыргызстане числится около 200 тысяч людей с инвалидностью.

В 2019 Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, в которой принял на себя обязательства в создании равных и доступных условий для лиц с инвалидностью. Однако, на сегодняшний день существует множество нерешенных проблем и преград, которые

препятствуют полноценному и равному проживанию граждан с инвалидностью в Кыргызстане. Подобные марши уже проводились ранее в Кыргызстане и этот марш является седьмым по счету.

Организаторами пешего марша выступает ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство" при поддержке ОБСЕ - Программный офис в Бишкеке, ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS), Региональное отделение Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)

для Центральной Азии, Центр Солидарности в Кыргызстане, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, Министерство внутренних дел, Кыргызский экономический университет имени М.Рыскулбекова, ОсОО "Абдыш-Ата".


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URL: https://www.vb.kg/421643
Теги:
Иссык-Кульская область, ЛОВЗ, акция
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