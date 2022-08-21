Посольство КР оказывает помощь задержанным в Хорватии кыргызстанцам

Пресс-служба министерства иностранных дел связи с задержанием хорватской полицией двоих граждан Кыргызстана, министерством иностранных дел КР в период с 15 по 17 августа 2022 года в оперативном порядке в город Загреб (Хорватия) был командирован сотрудник консульского отдела посольства КР в Австрийской Республике с целью выяснения обстоятельств и оказания консульско-правовой помощи.

Консулом диппредставительства КР были проведены встречи с задержанными гражданами нашей страны, внешнеполитическим ведомством и Министерством внутренних дел Республики Хорватия, а также областным судом и окружной тюрьмой города Карловац, где содержатся граждане КР.

В настоящее время посольство КР в Австрийской Республике находится на постоянной связи с хорватскими компетентными органами, родственниками и адвокатом задержанных граждан КР, а также держит данный вопрос на особом контроле.