Посол КР в РФ встретилась с руководителями диаспоральных организаций

19 августа состоялась расширенная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в России Гульнары-Клары Самат со всеми руководителями региональных (городских и районных) кыргызских диаспоральных организаций и объединений.

На встрече обсуждены актуальные вопросы в сфере миграции, в частности, постановки на миграционный учет, медицинского страхования, легального трудоустройства, репатриации тел умерших граждан Кыргызстана, а также иные направления консульской деятельности посольства.

Главой дипломатического представительства была дана информация о деятельности посольства по привлечению инвестиций, работе по укреплению различных отраслей экономики страны и поддержке диаспоры в различных сферах. Особо акцентировала внимание участников мероприятия на предпринимаемые посольством меры по созданию благоприятных условий для пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации и повышению качества предоставления консульских услуг.

В рамках данной встречи посольством предложено проводить совместные мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности и правосознания кыргызстанцев. Данное предложение было поддержано всеми участниками встречи, и достигнута договоренность в консолидации усилий, направленных на улучшение положения граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации и активизацию информационно-разъяснительной работы среди соотечественников.

На встрече также приняли участие сотрудник представительства МВД Кыргызстана в России, а также руководитель Федерации мигрантов России.