В центре боевой подготовки ВС КР прошли сборы специалистов службы тыла

В центре боевой подготовки Вооруженных сил завершились сборы с заместителями командиров войсковых частей по тылу и начальников служб тыла северо-восточного региона ВС КР.

В ходе сборов специалисты тыловых служб ознакомились с порядком работы с документами по тыловому обеспечению, ведением учета и отчетности, порядке списания материальных средств по службам тыла, на практике отработали вопросы развертывания полевых технических средств приготовления пищи в полевых условиях, техники безопасности при их эксплуатации и ремонте, а также правила хранения и требования мер соблюдения противопожарной безопасности на складах ГСМ.