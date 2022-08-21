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В центре боевой подготовки ВС КР прошли сборы специалистов службы тыла

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- Жан Алиев
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В центре боевой подготовки Вооруженных сил завершились сборы с заместителями командиров войсковых частей по тылу и начальников служб тыла северо-восточного региона ВС КР.

В ходе сборов специалисты тыловых служб ознакомились с порядком работы с документами по тыловому обеспечению, ведением учета и отчетности, порядке списания материальных средств по службам тыла, на практике отработали вопросы развертывания полевых технических средств приготовления пищи в полевых условиях, техники безопасности при их эксплуатации и ремонте, а также правила хранения и требования мер соблюдения противопожарной безопасности на складах ГСМ.


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URL: https://www.vb.kg/421654
Теги:
Кыргызстан, Вооруженные силы
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