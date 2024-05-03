Внук фронтовика ищет потомков медсестры Галины, спасшей его деда (видео)

Внук участника Великой Отечественной войны Нурлан Берюев рассказал, что его дед Кашымбек Омуралиев назвал свою дочь, которая родилась после войны, русским именем Галина.

"Мой дед всю жизнь хотел узнать фамилию той медсестры, которая дотащила его на плащ-палатке до медсамбата, после того как он был найден похоронной командой среди погибших однополчан. Ему было интересно, как сложилось его судьба. Может она погибла на следующий день, спасая жизнь другому солдату, а может прожила долгую жизнь?", - сказал Берюев.

Так или иначе, но фронтовик Кашымбек Омуралиев, ставшего после войны сотрудником МВД и дослужившего до подполковника, в имени своей дочери увековечил память и уважение к той неизвестной девушке по имени Галина, а в ее лице к тысячам санитарок и медсестер, которые вытаскивали из-под огня раненных, искалеченных, истекающих кровью солдат и офицеров.

"Дед потом рассказывал бабушке и своим трем дочкам и сыну, что имя санитарки, которая решила его дотащить до медсанбата, ему назвали врачи госпиталя. "Галина тебя вытащила, ей спасибо говори!", - сказали они ему. Дедушка больше ничего не помнил, так как него было очень тяжелое ранение в голову, 7 сантиметров кости на голове отсутствовало, осколком пробило. Хирурги чудом вытащили его с того света. Понятно, что сразу после ранения лица своей спасительницы он не помнил, был без сознания.

И эта история чудесного спасения, благодаря подвигу медсестры Галины, помогает выжить в самые трудные минуты, вдохновляет словно эстафета Памяти. Так однажды еще курсантом АВОКУ, в окопе на учениях, я рассказал об этом своему другу Андрею. И много лет спустя он вдруг позвонил из Москвы и сообщил "Лечу! Встречай! У меня подарок для твоей мамы!".

Оказалось, что подарок - это стихи о дедушке, войне и подвиге Галины. Андрей прилетал на один день, чтобы только прочесть эти строки. Так это было для него важно, и уехал. Такой вот порыв моего друга - для меня пример настоящего братства, а стихи - больше чем поэзия, поступок, признание торжества жизни, Победы!", - с восхищением рассказал Нурлан Берюев.

Позже к гостю нашей редакции обратился композитор и музыкант Игорь Черников, который попросил спросить разрешения у Андрея создать песню на эти слова.

"Песня сложилась, живет, заражает теперь других людей уважением к подвигу. И я бы сказал - увековечивает память о медсестрах и воинах Великой Отечественной войны.

В этом году нашему дедушке Кашымбеку Омуралиеву исполнилось бы 100 лет. Его единственный сын умер в прошлом году, но он сумел полностью воплотить отношение, философию жизни, понимание смысла Великой Отечественной войны и победы над фашизмом нашего деда. Смысл в мире, в детях, в том, чтобы делать все, чтобы становиться лучше, как мечтали наши деды. Так вот сын Кашымбека Омуралиева своими руками строил в нашем родовом селе школу, год за годом, каждый год по классу, а потом пошел туда директором.

Там есть уголок, рассказывающий истории всех фронтовиков и нашего деда. Теперь люди эту школу решили отдать под детский садик, и говорят, что построят новую современную школу. Очень важно, чтобы эта школа появилась, в которой детям рассказывали бы реальные истории о войне, мире и дружбе и праздновали бы День Победы

Есть ли шанс установить фамилию медсестры Галины? Представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" считают, что ее обязательно надо искать и предлагают организовать поисковый флешмоб - надо исполнить песню "Галина" и приписывать, что потомки спасенного советского солдата из Кыргызстана просят откликнуться потомков медсестры из 5-й ударной армии, В песне говорится о Сталинграде, но на самом деле события происходили в конце войны 3 марта 1944 года под Кенигсбергом. Понятно, что можно попытаться и по документам вычислить нашу героиню, но иногда народная молва гораздо быстрее долетает до адресатов.

Так что делитесь этой песней с припиской: В Кыргызстане ищут медсестру Галину, которая под Кенигсбергом-Калининградом 3 марта 1944 года спасла жизнь бойцу из Кыргызстана - Кашымбеку Омуралиеву!

#КыргызстанищетмедсеструГалину - Кыргызстан ищет медсестру Галину!

Андрей Деркач "Галина", Музыка Игоря Черникова

Отчаянно сражался Сталинград,

Земля, казалось, в грохоте тонула...

Израненный осколками солдат

Из горного киргизского аула

Пришёл в себя и небо увидал,

А воздух пули резали как бритвой,

Но стойко побеждала смертный шкал

Аллаху еле слышная молитва.

Живой! Живой! Пусть даже и без сил!

Не помнил, как он выстоял в той схватке,

Но чуял: кто-то волоком тащил

Его из-под огня на плащ-палатке.

От смерти был уже на волосок.

- Спасибо, брат! Скажи своё мне имя!

В ответ услышал тонкий голосок:

- Не брат я. Медсестра. Зовут - Галина.

Пытался оглянуться, но никак...

Уж где-то вдалеке жужжали мины,

Окутывал сознание снова мрак,

И чтобы не забыть, твердил: "Галина".

Очнулся у хирурга на столе.

Осколок звякнул будущей медалью.

- Ну, что, пехота? Выпало тебе!

Спаситель твой - сестричка наша Галя.

Тебя лишь дотащила и ушла

За следующим. Ночь уж миновала.

Похоже, не вернется. Вот беда!

Отважная девчонка! И пропала.

Девчонка в этот миг, едва дыша,

Спасала жизнь солдатам, как умела.

Не пряталась наивная душа

От хищного фашистского прицела.

Погибла в Сталинграде медсестра.

Аскер домой вернулся по раненью.

От счастья долго плакала жена

И дочку принесла ко дню рождения!

Назвать её иначе он не мог,

Была тому серьёзная причина!

Живёт теперь киргизский педагог

С особым русским именем Галина.