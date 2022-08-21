Боксер Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по 4 версиям

В ночь на 21 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся самый ожидаемый боксерский поединок года.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Об этом сообщает Спорт РИА новости.

Поединок-реванш состоялся в Джидде. По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

В сентябре прошлого года Усик в титульном бою победил Джошуа единогласным решением судей.