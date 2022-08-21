На Иссык-Куле проведено тестирование на вакантные места директоров школ

В Иссык-Кульском государственном университете имени Касымалы Тыныстанова проведено компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций Иссык-Кульской области.

208 кандидатов прислали документы для участия в тестировании по Иссык-Кульской области. Из них 60 документов признаны недействительными, а 2 человека не явились на тестирование. В конкурсе приняли участие 146 человек.

В результате 61 кандидат набрал выше порогового балла. Это составляет 42 процентра участников.

Конкурс проводится Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий.