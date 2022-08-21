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На Иссык-Куле проведено тестирование на вакантные места директоров школ

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- Жан Алиев
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В Иссык-Кульском государственном университете имени Касымалы Тыныстанова проведено компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций Иссык-Кульской области.

208 кандидатов прислали документы для участия в тестировании по Иссык-Кульской области. Из них 60 документов признаны недействительными, а 2 человека не явились на тестирование. В конкурсе приняли участие 146 человек.

В результате 61 кандидат набрал выше порогового балла. Это составляет 42 процентра участников.

Конкурс проводится Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий.


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URL: https://www.vb.kg/421658
Теги:
Иссык-Кульская область, школа, Министерство образования
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