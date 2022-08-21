Определена масса крупнейшей звезды во Вселенной

Обсерватория Gemini получила изображения одной из крупнейших звезд во Вселенной. Об этом сообщается в препринте статьи в репозитории arXiv.

Группа астрономов изучила самую массивную из известных звезд R136a1, которая находится в Большом Магеллановом Облаке (БМО) и достигает массы 150-200 Солнц. Об этом сообщает arXiv.

Исследователи провели наблюдения за звездным скоплением R136 в БМО на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли с помощью телескопа обсерватории Gemini. Ученым удалось получить самые четкие на настоящий момент изображения скопления, что позволило разглядеть отдельные звезды в центральном ядре R136 и более точно определить их свойства. Ученые измерили массы некоторых из самых ярких звезд скопления, в том числе R136a1, чья масса оказалась значительно ниже предыдущих оценок в 250-320 масс Солнца. Тем не менее эта звезда по-прежнему имеет температуру поверхности в восемь раз выше, чем у Солнца, а ее радиус в 40 раз больше, что делает ее одной из самых больших звезд во Вселенной из известных.