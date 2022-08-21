На Иссык-Куле пройдет Молодежный форум СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее")

В культурном центре "Рух Ордо", город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана 25-26 августа 2022 года состоится Молодежный форум СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"), приуроченный к заседанию Евразийского межправительственного совета.

В форуме примут участие более 200 делегатов. Это - молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Цель форума – дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.