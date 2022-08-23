Соседи вырабатывают свой язык помощи Афганистану

Годовщина бегства из Кабула прозападного руководства, прихода движения "Талибан" и спешной эвакуации из Афганистана американо-натовского контингента не сопровождается практически ни одним добрым словом. Конечно, для талибов это праздник, но и у них уж больно много хлопот. Официального признания так и нет, экономика далека от нормы, отобранные деньги никто возвращать не собирается, национальной гармонии не наступило. Что же касается остальных участников и очевидцев, то настроения унылые.

Для Соединенных Штатов завершение афганской кампании стало тяжелым ударом по престижу. И дело даже не столько в непродуманном и плохо подготовленном финале, сколько в полной бессмысленности двадцати лет и понесенных потерь - материальных и человеческих. В еще большей степени эти чувства обуревают американских союзников. США хотя бы пришли в Афганистан в 2001 году по понятной причине - возмездие за теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Что там делали прочие члены НАТО и примкнувшие к ним, так и не стало понятным.

Афганское общество пережило тяжелую ломку. Сначала оно долго приспосабливалось к режиму, который установили американцы, потом все обвалилось и пришлось срочно адаптироваться к противоположному. Процесс далеко не завершен.

Соседи Афганистана, чрезвычайно встревоженные год назад, сейчас не так волнуются - катастроф не случилось, но и урегулирования не наступило. Как обычно бывает в подобных случаях, различные внешние интересы причудливо переплелись с внутренними, а в совокупности это все оказывает заметное воздействие на региональную расстановку сил. Имеющиеся в этой части Евразии противоречия накладываются на внутриафганскую ситуацию, а она влияет на них.

В целом афганская эпопея оставила у всех неприятное послевкусие. Позитивный взгляд на вещи позволяет надеяться, что, по крайней мере, все извлекли важные уроки. Скептики сокрушенно качают головой: какое там, просто зашли на новый виток… Опасения небеспочвенны, однако все-таки попробуем поспорить с маловерами. Умеренный оптимизм внушает не столько способность человечества избегать прежних с ошибок (с этим, как известно, не очень), а структурные изменения в международной политике.

В новейшей истории, с семидесятых годов прошлого века, Афганистан служил удручающим примером того, как вмешательство внешних сил, особенно мировых сверхдержав, усугубляет противоречия и превращает страну в полигон бесконечного противостояния. Десять лет советского военного присутствия с непрямым, но очень активным противодействием ему со стороны США. Потом период внутреннего хаоса, когда подпитанные извне внутренние распри превратились в гражданскую войну. Наконец, американское вмешательство с намерением соорудить "правильный" Афганистан, безрезультатно завершившееся год назад.

Чем бы ни мотивировались внешние интервенции, они отражали геополитическую специфику своего времени. Холодной войны, когда мировая политика вращалась вокруг взаимоотношений СССР и США. И отрезка после нее, когда главная роль принадлежала Соединенным Штатам. В оба периода не вызывало удивления, что "большие боссы" диктовали ход событий не только на глобальном, но и на региональном уровне. По крайней мере, пытались, хотя получалось по-разному. Афганистан подтвердил свою историческую репутацию - добиться своих целей там никогда ни у кого из сторонних не получалось.

Сейчас в мире наступил новый этап - доминирование более невозможно. Попытки даже самых сильных стран навязать другим схемы, которые они считают правильными, сталкиваются с недостатком ресурсов любого рода. И уж точно полным отсутствием желания объектов навязывания их принимать. Мировая геополитическая эмансипация достигла больших успехов.

Внешние вмешательства последних десятилетий диктовались не только империалистической жадностью великих держав, но и объективными факторами. Серьезные проблемы безопасности и развития, угрожающие не только самому Афганистану, но и другим участникам международных отношений, были и никуда не делись. Решать их все равно надо. Оставить Афганистан наедине с собой соблазнительно, но после всего, что было, рассчитывать на благотворную саморегуляцию не стоит. Панацеи нет, но решение надо искать в общих тенденциях мировой политики.

В целом афганская эпопея оставила у всех неприятное послевкусие.

Ведущая из них - регионализация. Основные политические и все больше экономические события происходят не на общемировом уровне, а в контексте группы стран, связанных друг с другом геоэкономическими, историческими, культурными узами. И пандемия, и мировой военно-политический кризис этого года показали: чем короче логистическая цепочка, тем надежнее. Можно назвать это кризисом глобализации, а можно ее оптимизацией.

Применительно к Афганистану это очень наглядно. Есть группа стран - непосредственных соседей, для которых стабильность там принципиально важна и которые обладают сравнительно большими возможностями влияния. Вот им и решать, как помогать, чтобы повысить эффективность и снизить издержки своих действий. Путь нелегкий, без гарантий успеха, но понятный. И кажется, что соседи, несмотря на порой глубокие противоречия друг с другом, общий язык вырабатывают. Без переводчика со стороны.

Автор: Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Источник: Интернет-портал "Российской газеты"