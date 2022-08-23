Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

Соседи вырабатывают свой язык помощи Афганистану

442  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Годовщина бегства из Кабула прозападного руководства, прихода движения "Талибан" и спешной эвакуации из Афганистана американо-натовского контингента не сопровождается практически ни одним добрым словом. Конечно, для талибов это праздник, но и у них уж больно много хлопот. Официального признания так и нет, экономика далека от нормы, отобранные деньги никто возвращать не собирается, национальной гармонии не наступило. Что же касается остальных участников и очевидцев, то настроения унылые.

Для Соединенных Штатов завершение афганской кампании стало тяжелым ударом по престижу. И дело даже не столько в непродуманном и плохо подготовленном финале, сколько в полной бессмысленности двадцати лет и понесенных потерь - материальных и человеческих. В еще большей степени эти чувства обуревают американских союзников. США хотя бы пришли в Афганистан в 2001 году по понятной причине - возмездие за теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Что там делали прочие члены НАТО и примкнувшие к ним, так и не стало понятным.

Афганское общество пережило тяжелую ломку. Сначала оно долго приспосабливалось к режиму, который установили американцы, потом все обвалилось и пришлось срочно адаптироваться к противоположному. Процесс далеко не завершен.

Соседи Афганистана, чрезвычайно встревоженные год назад, сейчас не так волнуются - катастроф не случилось, но и урегулирования не наступило. Как обычно бывает в подобных случаях, различные внешние интересы причудливо переплелись с внутренними, а в совокупности это все оказывает заметное воздействие на региональную расстановку сил. Имеющиеся в этой части Евразии противоречия накладываются на внутриафганскую ситуацию, а она влияет на них.

В целом афганская эпопея оставила у всех неприятное послевкусие. Позитивный взгляд на вещи позволяет надеяться, что, по крайней мере, все извлекли важные уроки. Скептики сокрушенно качают головой: какое там, просто зашли на новый виток… Опасения небеспочвенны, однако все-таки попробуем поспорить с маловерами. Умеренный оптимизм внушает не столько способность человечества избегать прежних с ошибок (с этим, как известно, не очень), а структурные изменения в международной политике.

В новейшей истории, с семидесятых годов прошлого века, Афганистан служил удручающим примером того, как вмешательство внешних сил, особенно мировых сверхдержав, усугубляет противоречия и превращает страну в полигон бесконечного противостояния. Десять лет советского военного присутствия с непрямым, но очень активным противодействием ему со стороны США. Потом период внутреннего хаоса, когда подпитанные извне внутренние распри превратились в гражданскую войну. Наконец, американское вмешательство с намерением соорудить "правильный" Афганистан, безрезультатно завершившееся год назад.

Чем бы ни мотивировались внешние интервенции, они отражали геополитическую специфику своего времени. Холодной войны, когда мировая политика вращалась вокруг взаимоотношений СССР и США. И отрезка после нее, когда главная роль принадлежала Соединенным Штатам. В оба периода не вызывало удивления, что "большие боссы" диктовали ход событий не только на глобальном, но и на региональном уровне. По крайней мере, пытались, хотя получалось по-разному. Афганистан подтвердил свою историческую репутацию - добиться своих целей там никогда ни у кого из сторонних не получалось.

Сейчас в мире наступил новый этап - доминирование более невозможно. Попытки даже самых сильных стран навязать другим схемы, которые они считают правильными, сталкиваются с недостатком ресурсов любого рода. И уж точно полным отсутствием желания объектов навязывания их принимать. Мировая геополитическая эмансипация достигла больших успехов.

Внешние вмешательства последних десятилетий диктовались не только империалистической жадностью великих держав, но и объективными факторами. Серьезные проблемы безопасности и развития, угрожающие не только самому Афганистану, но и другим участникам международных отношений, были и никуда не делись. Решать их все равно надо. Оставить Афганистан наедине с собой соблазнительно, но после всего, что было, рассчитывать на благотворную саморегуляцию не стоит. Панацеи нет, но решение надо искать в общих тенденциях мировой политики.

В целом афганская эпопея оставила у всех неприятное послевкусие.

Ведущая из них - регионализация. Основные политические и все больше экономические события происходят не на общемировом уровне, а в контексте группы стран, связанных друг с другом геоэкономическими, историческими, культурными узами. И пандемия, и мировой военно-политический кризис этого года показали: чем короче логистическая цепочка, тем надежнее. Можно назвать это кризисом глобализации, а можно ее оптимизацией.

Применительно к Афганистану это очень наглядно. Есть группа стран - непосредственных соседей, для которых стабильность там принципиально важна и которые обладают сравнительно большими возможностями влияния. Вот им и решать, как помогать, чтобы повысить эффективность и снизить издержки своих действий. Путь нелегкий, без гарантий успеха, но понятный. И кажется, что соседи, несмотря на порой глубокие противоречия друг с другом, общий язык вырабатывают. Без переводчика со стороны.

Автор: Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Источник: Интернет-портал "Российской газеты"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421663
Теги:
Афганистан, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  