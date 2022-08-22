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Зачем встречались Токаев и Путин в Сочи?

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Владимир Путин в пятницу принял в Сочи своего казахского коллегу Касыма-Жомарта Токаева. Организационно поездка выглядела странно: визит заранее не анонсировался, прессу освещать переговоры не приглашали, а о прибытии Токаева стало известно из видеоролика, размещенного в соцсети.

Западные эксперты утверждают, что после резонансного выступления Токаева на Петербургском экономическом форуме отношения России и Казахстана складываются напряженно. На протокольной части встречи Токаев постарался послать внутренней аудитории успокаивающие сигналы.

Предыдущая встреча президентов России и Казахстана состоялась в середине июня в рамках ПМЭФ. Токаев, выступая на пленарном заседании форума, в присутствии Путина заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР, и назвал их "квазигосударственными территориями".

Этот публичный демарш не остался незамеченным. В начале июля суд Новороссийска, сославшись на экологические проблемы, приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому осуществляется транзит казахстанской нефти. Это вряд ли было простым совпадением: Россия традиционно решает политические проблемы с союзниками экономическими мерами.

И, хотя после звонка в Москву, приостановку КТК заменили штрафом, Казахстан срочно начал искать пути для диверсификации поставок.

"Казахстан никогда не был морской страной", но "теперь другие времена" - объяснил коррективы в стратегии Токаев. Reuters утверждает, что, помимо поставок в обход России морским путем, Нур-Султан собирается договориться о продажи части своей нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку - Тбилиси - Джейхан и через его же трубу, ведущую в грузинский порт Супса. По данным агентства, стороны подпишут соответствующее соглашение в конце лета. И действительно: 24 августа президент Казахстана собирается посетить Баку.

Хотя до поездки Токаева к Алиеву еще 5 дней, о ней известно гораздо больше, чем о переговорах с Владимиром Путиным в Сочи. В азербайджанской программе - встречи в узком и расширенном составах. Обсуждение стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Подписание двусторонних документов, большая делегация, участие прессы.

В России планы казахского лидера, по всей видимости, гораздо более скромные. До последнего момента о переговорах не сообщалось вообще. (Для сравнения: приезд Эрдогана, посетившего Сочи 5 августа, Кремль подтвердил почти за неделю, переговоры с главой Индонезии Джоко Видодо были анонсированы за 10 дней ). Прессу освещать визит Токаева, который так же, как визиты Эрдогана и Видодо, считается рабочим, не приглашали (о его прибытии в Сочи стало известно из видеоролика, размещенного в Телеграме). Никаких заявлений и документов по результатам переговоров не принимались.

Такой подход заставляет подозревать, что на повестке дня - сложные вопросы двусторонних отношений. И не только экономического, но и политического характера. Кремль готов "прикрыть" глаза на то, что Казахстан старается максимально дистанцироваться от конфликта на Украине, но категорически не приемлет сближения Нур-Султана с позицией "коллективного" Запада, чему появляется все больше свидетельств. И, хотя официально российский МИД называет их "фейками" и попытками "вбить клин" в отношения между добрыми соседями (см. заявления замдиректора департамента информации Ивана Нечаева), понятно желание Владимира Путина в личной беседе с Токаевым расставить все точки над "i".

Президент принял казахского гостя в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей". Первые кадры их встречи, снятые личным оператором главы государства, телеканалы распространили в районе 16.00 - то есть примерно через два часа после сообщений о прибытии Токаева в Сочи. Путин вышел встречать коллегу на крыльцо - они пожали друг другу руки и обнялись - впрочем, без особых эмоций.

На записанном для публичной демонстрации протоколе прозвучали дежурные слова о развитии товарооборота и активном взаимодействии на международных площадках. А также о предстоящем юбилее - в октябре Россия и Казахстан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. К этой дате, по словам Путина, готовится целый ряд совместных мероприятий. В частности, запланированы совместные учения по линии ОДКБ.

Токаев поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи - это значит, что визит, скорее всего, был организован по инициативе российской стороны. "Рад вас видеть в добром здравии", - обратился президент Казахстана к ВВП. Он выразил надежду, что российский лидер сможет лично присутствовать на саммите СНГ в Казахстане, который состоится осенью.

Отдельные слова Токаева можно расценивать, как сигналы внутренней аудитории о том, что конфликта с Россией опасаться не стоит и визит, действительно, носит рабочий и дружеский характер. В частности, президент Казахстана внезапно сообщил, что наши страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. "И, кстати, делимитированная", - подчеркнул он. "Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет", - продолжил Токаев.

Он пояснил, что "специфика геополитической ситуации" требует "сверки часов" на уровне глав государств, чтобы, "возможно, дать дополнительные поручения правительствам". "Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать", – заявил казахский лидер.

"Дополнительные поручения" вполне могут быть связаны с расширением и увеличением объемов параллельного импорта. Хотя Нур-Султан официально заявлял, что не будет помогать России обходить западные станции, именно Казахстан вместе с Турцией и Узбекистаном стал крупнейшим поставщиком ушедшей с российского рынка продукции. По данным бюро национальной статистики Казахстана, экспорт смартфонов в Россию в первом полугодии в денежном выражении вырос в 2 тыс раз. Также республика поставляет в РФ такую высокотехнологичную продукцию, как процессоры, контроллеры, карты памяти и смарт-карты. Прежде эти товары либо ввозились из Казахстана в минимальном количестве, либо не поставлялись вовсе.

Источник: "Узметроном"


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URL: https://www.vb.kg/421664
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, Россия, политика, Касым-Жомарт Токаев
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