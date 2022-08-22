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Предстоит справляться с перепадами настроения. Гороскоп с 22 по 28 августа

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- Бакыт Стамов
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Календарное лето стремительно подходит к завершению, чего не скажешь об астрономическом лете. Во вторник, 23 августа, Солнце переходит в летнее зодиакальное созвездие Девы, и астрономическое лето продлится ещё месяц. Но поменяется энергетика и динамика, с отдыха и развлечений, более характерных для Льва, на заготовки и прочие хлопоты, связанные с подготовкой к зимним холодам.

Овен – многое что удастся поменять на работе, переговорив с руководством и устроив серию продуктивных деловых встреч. В личных отношениях намечается существенная встряска. Воздержитесь от критики, покупок и финансовых трат. Ревность и растраты могут послужить причиной выяснения отношений. Будьте осторожнее и во время поездок либо сложной работы. Поспешность способна привести к происшествиям, которые долгое время могут отзываться эхом.

Телец – свежие идеи позволят реализовать свой творческий потенциал иначе. Оригинальность победит обыденность, что привлечёт внимание нужных людей к вашим начинаниям, и даже находящихся за рубежом. Дополнительная работа пополнит казну, чего не скажешь о покупках и развлечениях. Несовпадение мнений с близкими людьми и домочадцами грозит не только конфликтами, но и эмоциональными тратами. В этом случае работа станет спасением от эмоциональных стычек.

Близнецы – определившись с приоритетами в покупках и преобразованиях в доме, действуйте. Вы успеете выгодно потратить деньги, а затем подготовиться к серии деловых презентаций и мероприятий, в которых важно принять участие. Увлекшись перепалками в доме, с соседями или в социальных сетях, вы испортите настроение и лишитесь возможности пополнить казну. Во время поездок и прогулок вести переписку особенно опасно. Вы рискуете попасть в происшествие.

Рак – планы могут резко поменяться, но справиться с тревогами поможет рассудительность. Поразмыслив, вы сумеете выстроить стратегию, которая позволит извлечь пользу из произошедших перемен. Следуя порывам эмоций и давлению людей из вашего окружения, вы можете растратить деньги на различные покупки, инвестиции и развлечения, добавив к тревожности ещё и финансовые затруднения.

Лев – предстоит справляться с перепадами настроения. Возмущать могут и действия руководства, и поступки некоторых коллег, но резкие высказывания и действия приведут к раздорам и неоправданным расходам. Прежде всего займитесь поиском дополнительных источников доходов. Вы обнаружите возможности для пополнения казны за счёт дополнительной или новой работы. На лёгкие деньги не уповайте. Погнавшись за азартом и риском, можете недооценить угрозы. А результат поездок окажется выше ожиданий.

Дева – ваши идеи будут опережать время, но, претворяя их в жизнь сейчас, вы окажетесь далеко впереди ваших конкурентов на работе или в собственном бизнесе, а в личных отношениях сумеете уйти от кризиса. Удастся поправить финансовое положение благодаря сотрудничеству с влиятельными людьми, но постарайтесь не вступать в споры с руководством и различными чиновниками. Ваши резкие высказывания могут обрасти слухами, что даст богатую пищу для новых интриг. Позаботьтесь о своём здоровье.

Весы – прежде чем что-либо предпринимать или говорить, определитесь с целью, ради которой вы совершаете эти действия. Без тщательно продуманной стратегии, вы можете наговорить лишнего, а в порыве эмоций совершить поступки, за которые в дальнейшем придётся краснеть. Управляя ситуацией, а не двигаясь по воле спонтанно возникающих течений, вы избежите финансовых потерь, случайных измен, а совершите нужные поездки и встречи.

Скорпион – в начале недели, получив нужную информацию, вы круто поменяете планы, что пойдёт вам на пользу. Советы и различные комментарии в некоторых случаях окажутся слишком жёсткими, но они откроют глаза на истинное положение дел. Владея информацией, вы сможете избежать эмоциональных растрат, извлечь доходы от продуманных инвестиций и рациональных покупок. В споры с руководством и деловыми вступать бессмысленно. Вас не услышат.

Стрелец – примите во внимание предложения, советы и даже критику руководства и влиятельных людей. Дважды повторяться они не станут, а все попытки вступить в споры будут жёстко пресекать. Оставив своё мнение при себе, вы сможете переключиться на работу с сослуживцами и знакомыми, благополучно претворяя в жизнь полученные предложения. Развлекательные поездки, особенно за пределы страны, могут пройти сумбурно, доставляя больше проблем, чем удовольствия.

Козерог – гибко меняя планы под влиянием внешних условий, вы можете отменить поездки и встречи, устроив те, что более актуальны в данный момент. Получив нужную информацию благодаря новым поездкам и встречам, вы сможете выстроить разговор с руководством и влиятельными людьми в созидательном ключе, увеличив свои доходы и укрепив положение в карьере. Упорно настаивая на своём, вы рискуете допустить промахи, а затем потратить много денег на покупки и развлечения, пытаясь яркими впечатлениями заглушить разочарования.

Водолей – прежде чем давать или брать деньги в долг, подумайте о возможных рисках. Лёгкость и поспешность при принятии решений способны обернуться потерями и банкротствами. Внимательно изучив ситуацию, вы заметите подводные камни, и ваши траты станут более рациональными. С пользой пройдут дальние поездки и общение с людьми издалека, а споры с домочадцами в очередной раз только отвлекут внимание, усложнив отношения.

Рыбы – в начале недели возьмите на заметку прозвучавшие во время случайного разговора идеи. Стоит обратиться за советами к деловым партнёрам и сослуживцам. Они могут дать совершенно противоположные рекомендации по одному и тому же вопросу, но истина окажется где-то посередине. Благодаря ценной информации, вы сможете пополнить казну и выгодно потратить деньги. К капризам друзей и домочадцев отнеситесь с пониманием. Пытаясь в чём-то их переубедить, вы рискуете стать виновником всех их бед.

Астролог: Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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