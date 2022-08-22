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В Ульяновской области в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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По данным МИД, по предварительной информации в результате ДТП на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области:погибли 16 человек, в том числе 14 граждан КР, 3 гражданина КР госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается.

Консульские сотрудники Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи.

В целях выяснения всех обстоятельств вышеуказанного происшествия установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области.

Посольством организована "горячая линия" по номеру телефона +7 (926) 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших граждан Кыргызской Республики.

В МИД Кыргызстана также открыта "Горячая линия" +996 551 312-000.


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URL: https://www.vb.kg/421670
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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