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Глава кабмина поручил модернизировать Кара-Балтинский спиртовой завод

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- Канат Кожоев
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с производственными мощностями государственного предприятия "Кара-Балтинский спиртовой завод", расположенного в Жайылском районе Чуйской области. Об этом сообщает служба информационной политики аппарата президента КР.

Глава кабмина осмотрел предприятия, заслушал информацию о состоянии оборудования и планах по наращиванию объемов производства.

Акылбек Жапаров дал поручение закупить и оснастить лабораторию предприятия современным оборудованием международного стандарта.

"Лаборатория должна быть безукоризненной, чтобы к ее заключения по качеству продукции класса "люкс" никто не мог придраться", - отметил он.

Также председатель кабинета министров поручил провести модернизацию госпредприятия в соответствии с передовыми технологиями, создав таким образом современный завод с полным циклом производства. В частности, даны задания уложить асфальт на всей территории, организовать ремонтно-восстановительные работы на спиртохранилищах, обновить отпускную систему, наладить компьютеризированную систему управления и т.д.

Далее соответствующим госорганам и руководителям предприятия поручено рассмотреть возможность повышения зарплаты работникам завода, при этом установив кратные коэффициенты оплаты труда уникальным специалистам, и в срочном порядке провести переговоры с партнерами по установке новой линии по производству отечественной водки.

Кроме этого, обсуждены вопросы экспорта продукции завода в перспективе за рубеж.

Особое внимание Акылбек Жапаров обратил на меры по пресечению производства и сбыта контрафактной алкогольной продукции.

"Контрафакт - раковая болезнь нашей экономики", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/421675
Теги:
Кыргызстан, производство, кабмин
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