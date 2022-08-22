В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 22 по 25 августа.

Бишкек

22 августа

Ночью 9 … 11 °C Днем 23 … 25 °C

23 августа

Ночью 11 … 13 °C Днем 25 … 27 °C

24 августа

Ночью 12 … 14 °C Днем 26 … 28 °C

25 августа

Ночью 13 … 15 °C Днем 26 … 28 °C

Ош

22 августа

Ночью 14 … 16 °C Днем 30 … 32 °C

23 августа

Ночью 16 … 18 °C Днем 31 … 33 °C

24 августа

Ночью 16 … 18 °C Днем 31 … 33 °C

25 августа

Ночью 18 … 20 °C Днем 30 … 32 °C

На большей части Чуйской области без осадков, в горных районах области возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный 4-9 м/с.

Чолпон-Ата

22 августа

Ночью 10 … 12 °C Днем 20 … 22 °C

23 августа

Ночью 12 … 14 °C Днем 23 … 25 °C

24 августа

Ночью 13 … 15 °C Днем 24 … 26 °C

25 августа

Ночью 13 … 15 °C Днем 23 … 25 °C

Баткен

22 августа

Ночью 15 … 17 °C Днем 28 … 30 °C

23 августа

Ночью 17 … 19 °C Днем 29 … 31 °C

24 августа

Ночью 17 … 19 °C Днем 29 … 31 °C

25 августа

Ночью 18 … 20 °C Днем 29 … 31 °C

В Таласской области без осадкой, ветер западный 4-9 м/с.

В большей части Джалал-Абадской области без осадков, ветер западный 4-9 м/с. В горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В большей части Ошской области осадков не ожидается, в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4-9 м/с.

В Баткенской области без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

В Иссык-Кульской области в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4-9 м/с.

В Нарынской области возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах. Ветер западный 4-9 м/с.