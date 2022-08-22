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Тела погибших кыргызстанцев в ДТП в России доставят на родину спецбортом

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров поручил проработать организацию спецборта для отправки в Кыргызстан тел погибших соотечественников в ходе ДТП в Ульяновской области РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Президент Жапаров дал поручение МИД, МЧС, международному аэропорту "Манас" проработать организацию специального борта для отправки в Кыргызстан тел погибших соотечественников в ходе дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области Российской Федерации. Выражаем слова глубочайшего соболезнования всем родным и близким погибших", - отметил Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/421679
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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