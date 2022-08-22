Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Черная леди

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут дом и заботливого хозяина для красивой черной собаки, которую вы можете видеть на фото ниже. Животное довольно крупное, и еще будет расти. Сейчас собачке семь месяцев. Она стерилизована (гулять и рожать щенков уже не будет!). На новое место жительства собачку привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Пушистое рыжее чудо

Пристраивается красивый рыжий котик. Здоровый, обработанный от блох и глистов. По характеру жизнерадостный. Новому хозяину пушистика привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Малыши – "звоночки"

В добрые руки отдадут двух щеночков. Это мальчики. Малышам по полтора месяца. Новым хозяевам пушистых крох привезут прямо на дом. Если вам понравились наши смешные, самостоятельные "звоночки", тогда звоните по следующему телефону: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.