ЕАБР прогнозирует рост инфляции в Кыргызстане к концу года

По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, инфляция в Кыргызстане на конец года ускорится и достигнет 15,3 процента. Об этом говорится в свежем макроэкономическом обзоре банка.

Авторы обзора отмечают, что в июне инфляция в республике замедлилась до 13,1 процента, хотя месяцем ранее она была на уровне 14 процентов.

Замедление годовой инфляции в июне отчасти обусловлено влиянием статистического фактора.

"Годом ранее рост цен на продовольственные товары приблизился к пиковым значениям. В летние месяцы ускорению инфляции в годовом измерении будет препятствовать выход из расчета высокой базы предыдущего года. При этом проинфляционные риски в июне усилились. Так, рост индекса потребительских цен с учетом сезонной корректировки составил 1,7 процента, повысившись с 0,7 процента в мае 2022 года. Риски внешнего ценового давления также выросли вследствие ввода квот на вывоз пшеницы и муки с территории Казахстана (ключевого поставщика на рынке Кыргызской Республики) с июля по октябрь. Учитывая, что удельный вес хлебобулочных изделий и круп в потребительской корзине КР составляет 15 процентов, можно предположить ускорение инфляции в осенне-зимние месяцы 2022 года", - говорится в документе.

В обзоре указывается, что дополнительное повышательное давление могут оказывать высокие цены на мировых рынках энергоресурсов и перебои в глобальных цепях поставок. По оценкам аналитиков ЕАБР, инфляция ожидается на уровне 15,3 процента на конец 2022 года.