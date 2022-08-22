ГНС: На уплату налога на транспорт, жилье и участок остается 10 дней

У граждан осталось десять дней, чтобы успеть уплатить в срок налог на транспортное средство, жилые дома, квартиры и приусадебные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В связи с этим Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться имеющимся запасом времени и успеть исполнить свое налоговое обязательство.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить:

налог на транспортное средство, налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности), налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

На сайте Calculator.salyk.kg можно самостоятельно рассчитать сумму налога.

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.