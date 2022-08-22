Троллейбусы столицы готовят к новому учебному году

"Бишкекское троллейбусное управление" начало подготовку троллейбусов к началу учебного года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На основании распоряжения мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова муниципальное предприятие готовит троллейбусы к началу учебного года. На транспортные средства прикрепляют таблички с надписью: "Внимание! Дети!". Кроме того, водителей проинформировали о начале учебного года.

Всего на балансе предприятия числится 183 троллейбуса. 135-140 из них ежедневно обслуживают горожан.