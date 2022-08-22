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На Иссык-Куле за мошенничество задержан член ОПГ

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- Асия Канаева
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На Иссык-Куле за мошенничество задержан член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В УВД Иссык-Кульской области с заявлением обратился житель Каракола. Мужчина рассказал, что малознакомый ему парень, обманным путем завладел его денежными средствами в размере 32 тысячи долларов, а также внедорожником "Лексус-470" и другими автомашинами. Таким образом, заявителю был нанесен материальный ущерб на общую сумму 100 тысяч долларов.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП УВД Иссык-Кульской области. Уголовное дело возбуждено по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных действий оперативниками УВД Иссык-Кульской области по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний житель Балыкчы С.К., который состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Решением городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/421688
Теги:
Иссык-Кульская область, мошенничество, ОПГ
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