На Иссык-Куле за мошенничество задержан член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В УВД Иссык-Кульской области с заявлением обратился житель Каракола. Мужчина рассказал, что малознакомый ему парень, обманным путем завладел его денежными средствами в размере 32 тысячи долларов, а также внедорожником "Лексус-470" и другими автомашинами. Таким образом, заявителю был нанесен материальный ущерб на общую сумму 100 тысяч долларов.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП УВД Иссык-Кульской области. Уголовное дело возбуждено по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных действий оперативниками УВД Иссык-Кульской области по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний житель Балыкчы С.К., который состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Решением городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Ведется следствие.