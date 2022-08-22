"Алга" стала чемпионом Кыргызстана по футболу

Столичная команда "Алга-2" стала победителем чемпионата Кыргызстана по футболу среди дублирующих составов кыргызской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека

20 августа 2022 года в матче 17-го тура чемпионата дублирующих составов кыргызской премьер-лиги "Алга-2" принимала "Дордой" и одержала победу со счетом 2:0.

Голы в составе "Алги-2" забили Бактыбек уулу Шумкар, Кубат Сагынбеков.

После этой победы "Алга-2" досрочно стала победителем чемпионата Кыргызстана по футболу среди дублирующих составов.