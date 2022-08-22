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"Алга" стала чемпионом Кыргызстана по футболу

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- Канат Кожоев
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Столичная команда "Алга-2" стала победителем чемпионата Кыргызстана по футболу среди дублирующих составов кыргызской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека

20 августа 2022 года в матче 17-го тура чемпионата дублирующих составов кыргызской премьер-лиги "Алга-2" принимала "Дордой" и одержала победу со счетом 2:0.

Голы в составе "Алги-2" забили Бактыбек уулу Шумкар, Кубат Сагынбеков.

После этой победы "Алга-2" досрочно стала победителем чемпионата Кыргызстана по футболу среди дублирующих составов.


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URL: https://www.vb.kg/421689
Теги:
спорт, футбол, Кыргызстан
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