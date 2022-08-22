Работники посольства КР в России навестили в больнице пострадавших в ДТП

Сотрудники посольства Кыргызской Республики в России посетили в больнице трех граждан Кыргызстана, пострадавших в ДТП в Ульяновской области. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой. Они в полном объеме обеспечены необходимыми медикаментами. Об этом сообщает МИД КР.

Консульские сотрудники посольства Кыргызстана в России находятся на месте происшествия. Осуществляется взаимодействие с правоохранительными и местными органами власти.

По поручению президента Кыргызстана МИД, МТК, МЧС КР прорабатывается организация специального борта для доставки тел погибших в Кыргызстан.

По мере завершения судебно-медицинских экспертиз, проведения процедуры опознания и получения разрешения следственных органов России на вывоз тел погибших, по согласованию с российской стороной спецборт в ближайшее время вылетит в Ульяновск.

Министерством и посольством Кыргызской Республики в России налажена связь с родственниками погибших.

Работают круглосуточные телефонные "горячие линии" для предоставления информации близким родственникам погибших и пострадавших граждан Кыргызской Республики: МИД Кыргызстана: +7 977 947 55 80, +996 551 312-000 (WhatsApp), посольства КР в РФ: +7 (926) 861 50 98.