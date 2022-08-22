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В Кыргызстане стали реже брать микрокредиты

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- Александра Василькова
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За полугодие текущего года микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 17,4 миллиарда сомов, при этом число получателей составило около 298 тысяч человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, уменьшилась на 9,5 процента, а объем выданных микрокредитов - на 1,7 процента.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям из города Бишкека (18,5 процента от общего объема выданных микрокредитов), Ошской (18 процентов), Чуйской (16 процентов) и Джалал-Абадской (более 14 процентов) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии текущего года микрокредитов

  1. 42 процента заимствовано на потребительские нужды,
  2. 28 процентов - направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве,
  3. 12 процентов - в сферу торговли и общественного питания,
  4. более 6 процентов - на строительство.

При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечалось значительное увеличение доли микрокредитов, выданных на потребительские нужды - на 9,8 процентных пункта, тогда как доля заимствований в сельское хозяйство, напротив, сократилась на 4,9 процентных пункта.


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URL: https://www.vb.kg/421696
Теги:
кредит, микрокредитные компании, Кыргызстан, экономика, финансы, Нацстатком
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