В Кыргызстане стали реже брать микрокредиты

За полугодие текущего года микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 17,4 миллиарда сомов, при этом число получателей составило около 298 тысяч человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, уменьшилась на 9,5 процента, а объем выданных микрокредитов - на 1,7 процента.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям из города Бишкека (18,5 процента от общего объема выданных микрокредитов), Ошской (18 процентов), Чуйской (16 процентов) и Джалал-Абадской (более 14 процентов) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии текущего года микрокредитов

42 процента заимствовано на потребительские нужды, 28 процентов - направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 12 процентов - в сферу торговли и общественного питания, более 6 процентов - на строительство.

При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечалось значительное увеличение доли микрокредитов, выданных на потребительские нужды - на 9,8 процентных пункта, тогда как доля заимствований в сельское хозяйство, напротив, сократилась на 4,9 процентных пункта.