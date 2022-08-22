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В Бишкеке поставят инклюзивный спектакль "Ель"

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- Айжан Мамбеталиева
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Общественный фонд "Жаныртуу" в своем инклюзивном театре поставит спектакль, в котором поднимет вопросы сохранения экологии.

Термин "инклюзия" происходит от английского to include - "включать, вовлекать". Чаще всего этим словом обозначают программы и практики, направленные на работу с людьми с разными возможностями, также учитывая комфортные условия для посетителей с особенностями развития.

Помимо комфортных условий, инклюзия также подразумевает равные права для всех людей - рабочие места для людей с особенностями здоровья и развития.

Фонд "Жаныртуу" объявил о кастинге актеров, принять участие в котором могут все желающие, а также каждый может внести свой вклад в этот проект - прийти на обсуждение и предложить свои видения этой постановки.

Координатор программ фонда "Жаныртуу", основатель и руководитель инклюзивного театра Анастасия Колодяжная. Пришедшие на мероприятие – совершенно разные люди из разных сфер деятельности, они рассказали о своем видении спектакля, предложили, какую музыку можно было бы использовать для постановки, какие выбрать декорации, как поставить танец.

Гульназ – девушка с инвалидностью, пришла в фонд впервые. Говорит, что мама увидела объявление о наборе актеров для спектакля и предложила ей попробовать свои силы. И если она не сможет танцевать, то вполне справилась бы с ролью ведущего мероприятия.

Анатолий, у которого ДЦП, говорит с трудом, но, как оказалось, он очень хорошо рисует и может помочь с подбором музыкальных композиций для спектакля. А также он вызвался сделать видеоролик.

Анастасия Колодяжная рассказала, что обучалась в России. Она посетила многопрофильную школу-семинар мастерская "Живой театр", что послужило основанием для создания инклюзивного театра "Жаныртуу" в Бишкеке. Помимо этого, участвовала в других семинарах и тренингах.

К слову, в России очень много коллективов, в которых актеры – люди с инвалидностью. К примеру, Благотворительный фонд "Антон тут рядом" появился в 2013 году в Санкт-Петербурге. Его миссия - поддержать людей с аутизмом и дать им возможность реализовать свой потенциал. Уже в первый год работы в фонде возникло театральное направление, в котором профессиональные актеры и люди с особенностями развития участвуют на равных.

"Разговоры" объединяют людей с ментальными особенностями, профессиональных актеров и музыкантов. Проект вырос из арт-пространства "Квартира", которое было открыто с 2017 по 2019 год в историческом центре Санкт-Петербурга. Там проходили концерты, мастер-классы, репетиции и читки.

В стенах "Квартиры" сформировался репертуар: появились спектакли "Разговоры", "Недетские разговоры", "Фабрика историй" и "Исследование ужаса", которое номинировали на премию "Золотая маска".

Вернувшись в Кыргызстан, Анастасия решила, что инклюзивный театр необходим и у нас в стране. Начинали с малого – ставили творческие номера на праздничных мероприятиях в фонде, а в позапрошлом году впервые представили широкой публике видео-спектакль "Я тебя вижу".

"Ель" - вторая полноценная инициатива. Этот эко-спектакль затронет вопросы экологии. Автор сценарий – незрячая поэтесса Татьяна Ушакова.

Анастасия Колодяжная говорит, что премьера спектакля состоится в середине октября. Планируется, что в нем примут участие взрослые и дети с инвалидностью и все желающие, кому тоже небезразлична окружающая среда и вопросы взаимоотношений человека и природы.

А сейчас идет отбор актеров и всех желающих помочь в создании такой важной и необходимой постановки. Связаться с организаторами можно по номеру Whats'App 0-555-00-04-14.


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URL: https://www.vb.kg/421699
Теги:
дети, театр, Кыргызстан, ЛОВЗ
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