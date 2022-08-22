Погода
$ 82.19 - 83.19
€ 83.62 - 84.62

Президент сделал обращение в связи с гибелью соотечественников в ДТП в РФ

271  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сделал обращение в связи с гибелью соотечественников в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России.

Приводим текст обращения главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Произошедшее в Ульяновской области Российской Федерации потрясло каждого из нас. Это невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех.

Мы с большой скорбью восприняли известие о том, что наши соотечественники попали в дорожно-транспортное происшествие.

Я понимаю и разделяю боль родственников погибших, им сейчас очень тяжело. В таких случаях трудно говорить слова сочувствия. И все же я приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате аварии. Я разделяю со всеми вами вашу скорбь и прошу Всевышнего, чтобы он даровал вам силы держаться, терпение.

В Священном Коране сказано: "И Аллах любит терпеливых". Будьте терпеливыми, дорогие соотечественники!

Помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии обязательно будет оказана. Данный вопрос будет под моим личным контролем.

Дорогие соотечественники, эта трагедия - большое горе для всего нашего народа, в этой связи объявляю 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421702
Теги:
ДТП, президент, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  