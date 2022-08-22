Президент сделал обращение в связи с гибелью соотечественников в ДТП в РФ

Президент Садыр Жапаров сделал обращение в связи с гибелью соотечественников в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России.

Приводим текст обращения главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Произошедшее в Ульяновской области Российской Федерации потрясло каждого из нас. Это невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех.

Мы с большой скорбью восприняли известие о том, что наши соотечественники попали в дорожно-транспортное происшествие.

Я понимаю и разделяю боль родственников погибших, им сейчас очень тяжело. В таких случаях трудно говорить слова сочувствия. И все же я приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате аварии. Я разделяю со всеми вами вашу скорбь и прошу Всевышнего, чтобы он даровал вам силы держаться, терпение.

В Священном Коране сказано: "И Аллах любит терпеливых". Будьте терпеливыми, дорогие соотечественники!

Помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии обязательно будет оказана. Данный вопрос будет под моим личным контролем.

Дорогие соотечественники, эта трагедия - большое горе для всего нашего народа, в этой связи объявляю 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана".