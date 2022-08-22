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Строительство 16 объектов: МП "Бишкекзеленхоз" благоустраивает территорию

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" заканчивает озеленение средне-образовательной школы №10 и строящейся школы в жилом массиве "Алтын-Ордо".

На территории СОШ №10 озеленители высеяли семена газонной травы, организовали клумбы из однолетних цветов, а также посадили 14 можжевельников.

Школа в жилом массиве "Алтын-Ордо" украшена маленьким "сквером", в котором наши сотрудники посадили 24 можжевельника вдоль здания школы, клумба круглой формы высажена самшитами, а посередине красуются тагетесы, сальвии и другие однолетние цветы. По бокам мы высадили 3 клумбы, которые переходят в газон. Дизайн узора посадок, выполнен согласно плану строительства прилегающей территории школы дизайнерами МП "Бишкекзеленхоз".

Хвойные растения высаженные в зеленых зонах школ были с закрытой корневой системой, что позволяет высаживать их в тёплых погодных условиях. После посадки растения обильно полили и дали подкормку для лучшей приживаемости.


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URL: https://www.vb.kg/421703
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
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