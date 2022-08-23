Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

Из-за разбросанного мусора женщина чуть не покалечила мать

562  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жительница Сокулукского района С.М. – со средним образованием, незамужняя, несудимая, неработающая – вечером 5 июня приехала домой в селе Новопавловка вместе с 60-летней матерью.

Дома была племянница Арууке. С.М. заметила, что девочка бросила мусор мимо урны. Разозлившись, тетя (которая то ли не в настроении была, то ли просто устала) недолго думая кинула мусор прямо в лицо племяннице. Мать С.М., само собой, заступилась за внучку, и тогда женщина набросилась на мать. Сначала просто обложила матом, а потом схватила за руки и стала таскать по комнате.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы:

"Телесные повреждения гражданки И.Б.М. характеризуются кровоподтеками левой окологлазничной области, кровоподтеками и ссадинами конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и кровоподтек левой параорбитальной области, кровоподтеки обоих плеч"...

Пенсионерку доставили в больницу, а ее дочь – в милицию.

В суде мать (она к тому времени уже выписалась из больницы) просила прекратить в отношении дочери-дебоширки уголовное дело, сославшись на то, что С.М. перед ней извинилась и обещала больше так не делать. Сама подсудимая полностью признала вину и чистосердечно раскаялась.

Суд пошел обеим женщинам навстречу и прекратил уголовное преследование С.М.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421704
Теги:
суд, преступление, Кыргызстан, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  