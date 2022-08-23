Из-за разбросанного мусора женщина чуть не покалечила мать

Жительница Сокулукского района С.М. – со средним образованием, незамужняя, несудимая, неработающая – вечером 5 июня приехала домой в селе Новопавловка вместе с 60-летней матерью.

Дома была племянница Арууке. С.М. заметила, что девочка бросила мусор мимо урны. Разозлившись, тетя (которая то ли не в настроении была, то ли просто устала) недолго думая кинула мусор прямо в лицо племяннице. Мать С.М., само собой, заступилась за внучку, и тогда женщина набросилась на мать. Сначала просто обложила матом, а потом схватила за руки и стала таскать по комнате.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы:

"Телесные повреждения гражданки И.Б.М. характеризуются кровоподтеками левой окологлазничной области, кровоподтеками и ссадинами конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и кровоподтек левой параорбитальной области, кровоподтеки обоих плеч"...

Пенсионерку доставили в больницу, а ее дочь – в милицию.

В суде мать (она к тому времени уже выписалась из больницы) просила прекратить в отношении дочери-дебоширки уголовное дело, сославшись на то, что С.М. перед ней извинилась и обещала больше так не делать. Сама подсудимая полностью признала вину и чистосердечно раскаялась.

Суд пошел обеим женщинам навстречу и прекратил уголовное преследование С.М.