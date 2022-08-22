Погода
$ 82.19 - 83.19
€ 83.62 - 84.62

Муниципальный рынок: почти 1 гектар земельного участка предоставят в аренду

248  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек в целях пополнения местного бюджета проводит работы по заключению договора аренды с собственниками контейнеров на территории торгово-рыночного комплекса "Ош-Базары".

В 2010 году земельный участок площадью 0, 953 гектара предоставлен ЗАО "Берекет" сроком на 10 лет под проектирование и строительство торгового комплекса с автостоянкой по улице Кулиева и Павлова.

В 2019 году создана рабочая группа по проведению проверки законности предоставления земельных участков, осуществления строительства и функционирования торговых точек на территории Ошского рынка.

Согласно договору арендатор обязан освоить земельный участок в установленные нормативные сроки, но не более 2-х лет. Однако с момента получения земельного участка со стороны ЗАО "Берекет" не исполнены требования постановления в части строительства торгового комплекса с автостоянкой на предоставленном земельном участке, при этом указанный земельный участок использовался не по целевому назначению (были размещены торговые контейнеры).

На комиссии по предоставлению прав на земельные участки в столице рассмотрен вопрос представления прокуратуры, принято решение отказать ЗАО "Берекет" в продлении договора.

На сегодняшний день в адрес департамента поступило 250 обращений от собственников контейнеров, которые объединились в одно юридическое лицо ОАО "Азия Универсал-700" с просьбой заключить договор. В настоящее время договор между департаментом и вышеуказанным акционерном обществом заключен договор аренды на один год с арендной платой 7 200 000 млн сомов . По итогам проведенных работ в местный бюджет уже поступило 2 300 000 сомов сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421705
Теги:
аренда, земельный участок, рынок, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  