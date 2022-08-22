Муниципальный рынок: почти 1 гектар земельного участка предоставят в аренду

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек в целях пополнения местного бюджета проводит работы по заключению договора аренды с собственниками контейнеров на территории торгово-рыночного комплекса "Ош-Базары".

В 2010 году земельный участок площадью 0, 953 гектара предоставлен ЗАО "Берекет" сроком на 10 лет под проектирование и строительство торгового комплекса с автостоянкой по улице Кулиева и Павлова.

В 2019 году создана рабочая группа по проведению проверки законности предоставления земельных участков, осуществления строительства и функционирования торговых точек на территории Ошского рынка.

Согласно договору арендатор обязан освоить земельный участок в установленные нормативные сроки, но не более 2-х лет. Однако с момента получения земельного участка со стороны ЗАО "Берекет" не исполнены требования постановления в части строительства торгового комплекса с автостоянкой на предоставленном земельном участке, при этом указанный земельный участок использовался не по целевому назначению (были размещены торговые контейнеры).

На комиссии по предоставлению прав на земельные участки в столице рассмотрен вопрос представления прокуратуры, принято решение отказать ЗАО "Берекет" в продлении договора.

На сегодняшний день в адрес департамента поступило 250 обращений от собственников контейнеров, которые объединились в одно юридическое лицо ОАО "Азия Универсал-700" с просьбой заключить договор. В настоящее время договор между департаментом и вышеуказанным акционерном обществом заключен договор аренды на один год с арендной платой 7 200 000 млн сомов . По итогам проведенных работ в местный бюджет уже поступило 2 300 000 сомов сомов.