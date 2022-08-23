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Главбух подделала справки о зарплате, чтобы помочь знакомым получить кредит

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- Ольга Новгородцева
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Р.С. занимала должность главного бухгалтера государственного предприятия "Аскер Курулуш" при Министерстве обороны КР.

Ее подруга З.М. решила получить в банке кредит в сумме 250 тысяч сомов. Но ни ей, ни тому, кто вызвался быть ее поручителем, банк деньги не давал по причине отсутствия справок о доходах.

Бухгалтер Р.С. решила помочь и состряпала обоим фиктивные справки о зарплате. М.З. якобы работает в "Аскер Курулуш" главным специалистом по государственным закупкам, и ее заработок с января по август 2021 года составил 273 490 сомов. А потенциальный поручитель по кредиту, С.С., якобы трудится главным механиком гаража с заработком за тот же период 220 840 сомов.

В фиктивных справках главбух расписалась напротив своей фамилии, подделала подпись расчетного бухгалтера, а затем, указано в приговоре суда, "ввела в заблуждение генерального директора ГП "Аскер Курулуш", в результате чего он поставил свою подпись и печать на указанных справках".

23 сентября прошлого года люди, которые никакого отношения к Минобороны не имеют, по поддельным справкам получили кредит в одном из столичных банков.

В ходе предварительного расследования обвиняемая Р.С. заключила соглашение с прокуратурой – о том, что она полностью признает свою вину и просит обойтись без судебного разбирательства.

Первомайский суд, не разбираясь, приговорил экс-главного бухгалтера к штрафу в размере 500 расчетных показателей, то есть 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов в доход государства.


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URL: https://www.vb.kg/421707
Теги:
коррупция, кредит, Кыргызстан, Министерство обороны
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